ريال مدريد يستفز التحكيم الإسباني مجدداً بتقرير مثير للجدل

أشارت صحيفة آر أم سي سبورت الفرنسية، إلى أن قناة ريال مدريد التلفزيونية (Real Madrid TV) تواصل إثارة الجدل حول التحكيم في الدوري الإسباني، وذلك بنشرها مقطع فيديو جديد ينتقد بشدة حكام مباراة الفريق المقبلة في "الليغا" أمام سيلتا فيغو، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن هذه الخطوة تأتي في ظل انتقادات متزايدة لسلوك النادي "الملكي" تجاه الحكام في الأيام الأخيرة، والتي بلغت ذروتها في دموع حكم نهائي كأس ملك إسبانيا والضغط الكبير الذي سبق مباراة "الكلاسيكو" أمام برشلونة. ورغم ذلك، لم تتوان القناة المقربة من ريال مدريد عن نشر محتوى إعلامي جديد يتسم بالحدة.

وذكرت آر أم سي سبورت أن الفيديو الجديد يستهدف بشكل خاص الحكم خيسوس خيل مانزانو، الذي تم تعيينه لإدارة لقاء سيلتا فيغو، حيث سلطت القناة الضوء على لقطة سابقة شهدت إلغاء هدف لجود بيلينغهام خلال مباراة الفريق أمام فالنسيا، معتبرة إياه قراراً تحكيمياً خاطئاً.

ونقلت الصحيفة عن قناة ريال مدريد التلفزيونية وصفها لمانزانو بأنه "الحكم الذي كان في قلب أكبر فضيحة تحكيمية في الآونة الأخيرة".

كما استهدفت القناة الحكم المساعد لتقنية الفيديو الـ(فار)، هيرنانديز مايسو، من خلال استعراض قراراته السابقة في مباريات ريال مدريد، والتي زعمت القناة أنها كانت دائماً ضد مصلحة الفريق، مشيرة إلى حالات عدم احتساب ركلات جزاء، وإلغاء أهداف بشكل غير عادل، وتجاهل حالات تستحق طرد لاعبي المنافس.

واختتمت آر أم سي سبورت بالإشارة إلى أن هذه الخطوة من قناة ريال مدريد تأتي في إطار استراتيجية إعلامية واضحة يتبعها النادي بهدف الضغط على الحكام قبل المباريات الهامة، وذلك على الرغم من دعوات التهدئة التي أطلقها الحكم ريكاردو بورغوس بينغوتشيا بعد دموعه العلنية، وحتى في ظل التحقيقات الجارية في قضية "نيغريرا" المتعلقة بالفساد المزعوم في لجنة التحكيم الإسبانية.