نار "الكلاسيكو" لم تخمد.. برشلونة أكبر المتضررين من عقوبات ريال مدريد!

يبدو أن نار "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد لم تخمد بعد، رغم فوز النادي الكاتالوني 3-2 وتتويجه بكأس ملك إسبانيا، لاسيما بعد قرارات الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسحب البطاقة الحمراء من الإنجليزي جود بيلينغهام بداعي أنه "لم يظهر سلوكاً عدوانياً أو عنيفاً" تجاه الحكم الإسباني دي بورغوس، وذلك بعد مراجعة أشرطة الفيديو الخاصة باللقاء الذي شهد طرد ثلاثة من لاعبي ريال مدريد لاحتجاجهم على القرارات التحكيمية.

وسيكون برشلونة أكبر المتضررين جراء عدم معاقبة بيلينغهام لقدرة ريال مدريد على إشراكه في المباراة المرتقبة بين الغريمين في الدوري الإسباني 11 مايو المقبل ضمن جولة الإياب.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد اكتفى بمعاقبة مدافعي ريال مدريد الألماني روديغير (6 مباريات ما يعني انتهاء موسمه مع الريال)، والإسباني لوكاس فاسكيز (مباراتين في الكأس الموسم المقبل) بعدما اعترضا بسلوك مشين على حكم "الكلاسيكو" رداً على قراراته المثيرة للجدل من وجهة نظر النادي الملكي.

وفي المقابل، ألغى الاتحاد الإسباني عقوبة بيلينغهام لأنه "لم يكن هناك موقف عدواني أو عنيف من جانب اللاعب تجاه الحكم دي بورغوس"، لذلك سيمنع بيلينغهام من التوابع المحتملة للحصول على بطاقة حمراء مباشرة ويستطيع خوض المباريات اللاحقة بشكل اعتيادي مع ريال مدريد، في وقت يرى مراقبون أن ذلك سيؤثر على التنافسية بين الناديين على لقب "الليغا" الموسم الحالي.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد قبل موعد "كلاسيكو الإياب" بينهما، الأمر الذي قد يضر بالنادي الكاتالوني في حال فوز الريال لأنه عندها سيتقلص الفارق لنقطة واحدة فقط، ومع أي تعثر آخر لبرشلونة سيتمكن مدريد من حسم لقب الدوري لمصلحته.

من جهته، وصف خبير القانون الرياضي الشهير في إسبانيا ميجيل غالان قرار الاتحاد الإسباني بأنه "قد لا يكون محايداً من منظور تنافسي، ويؤثر مباشرةً على برشلونة الذي سيكون المتضرر في هذه الحالة"، على حد تعبيره.

وأوضح غالان عبر حسابه على "إكس": "يمكن لبرشلونة التفكير في الذهاب إلى لجنة الاستئناف، فيما يتعلق بالقرار الأخير للجنة المنافسة بسحب العقوبة المفروضة على جود بيلينغهام".

فهل يستأنف برشلونة ضد قرار الاتحاد الإسباني؟ أم أن انشغاله بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر سيبعده عن الدخول في أزمات جديدة مع ريال مدريد؟.