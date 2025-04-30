برشلونة وإنتر.. موعد القمة والتشكيلة وتاريخ المواجهات والقنوات الناقلة

تتركز الأنظار في الساعة 23:00 من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات نحو ملعب مونتجويك الأولمبي لمتابعة قمة برشلونة وضيفه إنتر في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا على أن تقام مباراة الإياب على ملعب سان سيرو في السادس من مايو الجاري.

وفي الوقت الذي يمر برشلونة في أفضل حالاته مع مدربه الألماني هانزي فليك بالفوز في كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد 5-2 و3-2 على التوالي، فإن حال إنتر لا يسر بعدما خرج في نصف نهائي كأس إيطاليا أمام غريمه ميلان وتراجع للمركز الثاني أمام نابولي في الدوري الإيطالي.

ويرجّح تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين كفة برشلونة بشكل واضح على حساب إنتر، إذ سبق أن التقيا في 16 مباراة بمختلف المسابقات الأوروبية منها 12 في دوري أبطال أوروبا، فاز برشلونة في 8 مباريات مقابل 3 فقط لإنتر و5 تعادلات.

وتالياً التشكيلة المتوقعة للفريقين في المواجهة التي تبث على قنوات "بي إن سبورت".

برشلونة

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: جولز كوندي، كوبارسي، إنيغو مارتنييز، جيرارد مارتن

الوسط: بيدري جونزاليس، فرينكي دي يونغ، أولمو

الهجوم: لامين جمال، توريس، رافينيا.

انتر ميلان

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: بيسيك، فرانشيسكو أتشيربي، ديماركو، باستوني ، دومفريس

الوسط: باريلا، هاكان أوغلو، هنريخ مخيتاريان

الهجوم: تورام، لاوتارو مارتينيز.