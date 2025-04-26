جميع أهداف ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا (فيديو)

سجل ريال مدريد بمسابقة كأس ملك إسبانيا الموسم الحالي 18 هدفاً ساحرة قادن النادي الملكي إلى المباراة النهائية للمسابقة التي تجمعه مع غريمه التقليدي برشلونة السبت (الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات) على ملعب "لا كارتوخا" في اشبيلية.

ونشر ريال مدريد على حسابه في "إكس" جميع الأهداف التي أحرزها نجومه بمعدل تهديفي مميز بلغ 3.6 هدف في المباراة الواحدة، ما يجعله ثالث أفضل فريق من حيث عدد الأهداف في المسابقة هذا الموسم.

📺⚽️ جميع أهدافنا في كأس الملك لهذا الموسم! pic.twitter.com/3Fo5gPvfsJ — ريال مدريد (@realmadridarab) April 26, 2025

ومن أبرز اللاعبين الذين ساهموا في هذا الإنجاز المهاجم البرازيلي الشاب إندريك فيليبي، الذي سجل خمسة أهداف في خمس مباريات، ليصبح أول لاعب من ريال مدريد يحقق هذا الرقم في نسخة واحدة من كأس الملك منذ الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2012–2013.