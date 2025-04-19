«ريمونتادا» خيالية لبرشلونة تزلزل الدوري الإسباني

قلب برشلونة تأخرخ 1-3 أمام سلتا فيغو في الدوري الإسباني إلى فوز مثير 4-3 ليرفع رصيده إلى 73 نقطة في صدارة ترتيب "الليغا" متقدماً بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الذي يلعب مع أتلتيك بلباو، الأحد، في قمة مرتقبة.

تقدم برشلونة عن طريق فيران توريس في الدقيقة (12) لكنه وجد نفسه متأخراً بـ "هاتريك" لنجم سلتا فيغو بورخا ايغليسياس (15، 52، 62) قبل أن ينتفض الفريق الكاتالوني محققاً "ريمونتادا" خيالية بواسطة داني أولمو (64)، ورافينيا (هدفين) في الدقيقتين 58 و90+8 من ضربة جزاء.