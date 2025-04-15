موعد مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى مباراة القمة المنتظرة بين ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025. في هذا التقرير نستعرض موعد المباراة، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع، وتاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين.

متى موعد مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة ريال مدريد ضد أرسنال يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

تنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة

11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

وتأتي هذه المواجهة المصيرية بعد أن حسم أرسنال مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد على ملعبه "الإمارات"، ما يجعل ريال مدريد في مهمة صعبة للتأهل إلى نصف النهائي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأرسنال؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وأرسنال بث مباشر عبر:

قناة beIN Sports HD 1 Premium (الناقلة الحصرية للبطولة في الشرق الأوسط)

تطبيق TOD للبث المباشر على الهواتف الذكية والأجهزة الذكية.

سيكون التعليق الصوتي على المباراة من نصيب المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

من هو حكم مباراة ريال مدريد ضد أرسنال؟

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدارة اللقاء للحكم الفرنسي فرونسوا ليتيزكي، فيما يتولى جيروم بريسارد مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد أرسنال

من المتوقع أن يدفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتشكيل هجومي لتعويض فارق الأهداف، ويأتي التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – راؤول أسينسيو – أنطونيو روديجر – فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام – فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو جوس – فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ريال مدريد

من جهة أخرى، من المرجح أن يعتمد الإسباني ميكيل أرتيتا على تشكيلة متوازنة للحفاظ على التقدم، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي:

حارس المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر – ياكوب كيويور – ويليام ساليبا – لويس سكيلي

خط الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – مارتن أوديجارد

خط الهجوم: لياندرو تروسارد – مايكل ميرينو – بوكايو ساكا

سجل مواجهات ريال مدريد وأرسنال في دوري الأبطال

تاريخيًا، التقى ريال مدريد وأرسنال في 4 مناسبات سابقة بدوري أبطال أوروبا:

فاز أرسنال في 3 مباريات

انتهت مباراة واحدة بالتعادل

لم يحقق ريال مدريد أي انتصار حتى الآن

هل يتمكن ريال مدريد من العودة؟

يدخل النادي الملكي اللقاء بشعار "لا بديل عن الفوز"، ساعيًا لتقديم ريمونتادا تاريخية أمام جماهيره، بينما يسعى أرسنال لتأكيد تفوقه وكتابة فصل جديد في تاريخه الأوروبي.