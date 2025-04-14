يوم غريب على ميسي (فيديو)

عاش الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي يوماً غريباً في الدوري الدوري الأميركي لكرة القدم بعدما أهدر كماً كبيراً من الفرص المحققة للتسجيل في المباراة التي جمعت فريقه انتر ميامي مع شيكاغو فاير وانتهت بالتعادل السلبي.

وأضاع ميسي أربعة فرص منها واحدة ارتدت من العارضة، فأصبحت مباراة شيكاغو فاير هي الأولى التي لم ينجح فيها ميسي في التسجيل أو الصناعة خلال الموسم الحالي بعدما كان قد أحرز ثلاثة أهداف وصنع هدفين خلال أربع مباريات خاضها انتر ميامي حتى الآن في الدوري الأميركي.

🚨 MESSI TRAMPOSO 🤯



Miren como el árbitro le dice que el balón va mas atrás y Messi la vuelve a correr para adelante para tener el ángulo perfecto sin barrera!



El Jugador más Tramposo que ha pisado la Tierra!pic.twitter.com/oZyCr6O1Pq — Arielipillo (@arielipillo) April 13, 2025

ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس برصيد 15 نقطة (له مباراة مؤجلة)، فيما يعتبر التعادل الثالث للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل أربعة انتصارات.