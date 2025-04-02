ليس بالضربة القاضية.. وفاة ملاكم داخل الحلبة (فيديو)

توفي الملاكم النيجيري جابرييل أولواسِيجون أولانرواغو (30 عاماً)، بعد تعرضه لانهيار مفاجئ أثناء نزال أقيم في إحدى الحلبات بالعاصمة الغانية أكرا.

ودخل أولانرواغو في نزال أمام منافسه جون مبانوغو، لفئة الوزن الخفيف الثقيل، قبل أن يهوي بشكل مفاجئ من دون أي احتكاك مباشر مع خصمه، ويسقط على الحبال، وفقاً لما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Impactantes imágenes.



El boxeador nigeriano Gabriel Oluwasegun se desploma en el ring durante un combate en Accra y fallece trágicamente a causa de una convulsión fatal. El mundo del boxeo lamenta su pérdida.



El boxeo no es deporte.🎯 pic.twitter.com/3h99I3VcZT — 🌐EL GRAN DESPERTAR🌐 (@destapandolose1) March 31, 2025

وسارع الحكم إلى إيقاف النزال، فاسحاً المجال للفريق الطبي لتقديم الإسعافات الأولية في محاولة لإنقاذه، ورغم الجهود الطبية العاجلة، نقل الملاكم إلى مستشفى محلي، حيث تم إعلان وفاته بعد نحو 30 دقيقة من الحادث.

وكان أولانرواغو قد اجتاز الفحوص الطبية اللازمة قبل المواجهة، التي حصلت على موافقة رسمية من مجلس الملاكمة النيجيري