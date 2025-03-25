إيران تتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026 بتعادلها 2-2 مع أوزبكستان

تأهلت إيران لكأس العالم لكرة القدم 2026 بعد تعادلها 2-2 مع ضيفتها أوزبكستان على استاد آزادي في طهران اليوم الثلاثاء بفضل هدفي مهدي طارمي في الشوط الثاني.

وهذه هي المرة السابعة والرابعة تواليا لإيران في كأس العالم وانضمت لليابان كثاني فريق من آسيا وثالث فريق على مستوى العالم بعد نيوزيلندا.

وستكون نسخة 2026، التي ستقام في أميركا الشمالية، الأولى التي يشارك فيها 48 فريقا مقابل 32 فريقا شاركوا في نسخة 2022.