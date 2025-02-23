"نادٍ كثير البكاء وكاذب".. هجوم عنيف من مسؤول كبير ضد ريال مدريد!

بلأوصاف خطيرة، وكلمات قاسية.. شن رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس هجوماً غير مسبوق على نادي ريال مدريد وقناته التلفزيونية واتهمه بالكذب فيما يتعلق بالأخطاء التحكيمية.

وقال تيباس لشبكة "The Objective" الإسبانية: "كل الأندية تشتكي من التحكيم لكن ريال مدريد يسلط الضوء عليها ويقولون يؤلّفون قصصاً مضللة، وهناك الكثير من جماهير ريال مدريد لا يتفقون مع ما يفعله النادي"، مضيفاً: "نادي ريال مدريد متذمر.. كثير البكاء ويكذب".

وأوضح: "يبكون من أجل مباراتهم المقبلة وسيظلون يبكون قبل كل مباراة يخوضها، وكل ذلك بسبب مؤامرة مزعومة من جانبهم".

وكان ريال مدريد قد أصدر أصدر بياناً رسمياً انتقد فيه الأخطاء التحكيمية وطالب بتغيير المنظومة ولجنة الحكام في إسبانيا، وذلك بعد مباراة إسبانيول التي شهدت أخطاء تحكيمية فادحة أدت إلى خسارة ريال مدريد بهدف دون مقابل.

وتابع تيباس: "إذا قمت باستفتاء وحصلت على رأي الأندية الأخرى، فسوف يقولون إن ريال مدريد وبرشلونة هما الأكثر استفادة من الحكام".

وهاجم تيباس رئيس مدريد فلورنتينو بيريز قائلاً: "كرة القدم التي يروج لها فلورنتينو بيريز تخدم بعض الأندية الغنية من خلال بطولة (السوبر ليغ)، تمثل كرة القدم للأثرياء فقط، يريد أن يتحكم في كل شيء، خاصة الأموال التي يتم توزيعها في البطولات".

وأضاف: "كمشجع لنادي ريال مدريد، أسعد عندما يفوز، كنت سعيدًا عندما توج بلقب دوري أبطال أوروبا ولكنني لست من أنصار فلورنتيو بيريز، جزء من الجماهير يقومون بتبجيل كل ما يفعله وهذا خطأ، يجب أن يكون لديهم رأي مستقل".