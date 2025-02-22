«الآسيوي» يطلق برنامج التعليم من أجل نزاهة كرة القدم

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرة أخرى تصميمه على تعزيز قدرات الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء من خلال إطلاق برنامج التعليم من أجل نزاهة كرة القدم 2025.

وتهدف هذه المبادرة لتبادل المعرفة من أجل تزويد موظفي النزاهة بالمعرفة والأدوات اللازمة لمكافحة التلاعب بالمباريات على المستويين الوطني والدولي.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في 10 مارس المقبل، وقد تم تأسيسه بالتعاون مع «سبورت رادار»، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما يهدف إلى تعزيز قدرات موظفي النزاهة من خلال تزويدهم بالخبرة اللازمة لحماية اللعبة الجميلة في القارة. علاوة على ذلك يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين ليصبحوا مدربين في هذا الاختصاص داخل منظماتهم الخاصة، وبالتالي إنشاء شبكة من المهنيين الذين يكرسون جهودهم للحفاظ على نزاهة كرة القدم الآسيوية.

يشتمل البرنامج الذي يستمر لمدة ستة أشهر على منهج دراسي دقيق يركز على تعزيز فهم المشاركين في شؤون التلاعب بنتائج المباريات، بالإضافة إلى المهارات المطلوبة لنشر المعلومات وتمكين الآخرين من تعزيز قيم النزاهة في كرة القدم الآسيوية.

ويتضمن البرنامج سبع جلسات عبر الإنترنت، حيث ستتناول موضوعات رئيسة مثل المراهنات الرياضية، والتلاعب بنتائج المباريات، وسوء استخدام المعلومات الداخلية، والنزاهة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وإجراءات الوقاية، وعواقب انتهاك معايير النزاهة.