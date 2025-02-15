تفوق على محمد صلاح.. يوم غير عادي في تاريخ عمر مرموش (فيديو)
عاش النجم المصري عمر مرموش يوماً غير عادياً في انجلترا بعدما قاد فريقه مانشستر سيتي للفوز 4-0 على نيوكاسل في في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، سجل منها "الفرعون المصري" ثلاثة أهداف جميلة.
المفارقة أن مرموش أصبح أول لاعب عربي يسجل (هاتريك) في غضون 14 دقيقة في تاريخ "البريمييرليغ" متفوقاً على مواطنه محمد صلاح الذي سبق له تسجيل ثلاثية لفريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد عام 2021، خلال 17 دقيقة.
ولا يزال الرقم القياسي لأسرع (هاتريك) في الدوري الإنجليزي مسجل باسم الإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي إذ سجل ثلاثية في مرمى برايتون في غضون 10 دقائق فقط هذا الموسم.
هدف رائع ومميز 👏😍— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025
النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp
مرموش ينثر سحره في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025
النجم المصري يضع مانشستر سيتي في المقدمة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 🦾🤩#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/NZED4lwfGg
يوم غير عادي للنجم المصري! 🇪🇬🤩— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025
😱⚽️⚽️⚽️ عمر مرموش يسجل "هاتريك" في شباك نيوكاسل #الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/LE8XimyyYd
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