قرعة كأس إسبانيا تصدم برشلونة بمواجهة نارية

أفرزت قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم الأربعاء مواجهة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، فيما يلعب ريال مدريد مع ريال سوسييداد.

ويستقبل برشلونة، الأكثر تتويجا في المسابقة (31 مرة)، أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب على ملعب مونتجويك الأولمبي قبل خوضه الإياب على ملعب متروبوليتانو في العاصمة.

أما ريال مدريد، حامل لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، فيخوض الذهاب في إقليم الباسك على ملعب أنويتا حيث يواجه دوما خصما عنيدا، ثم يستقبله إيابا في ملعب سانتياغو برنابيو.

وهذه أول مرة يتأهل فيها العمالقة الثلاثة، ريال وبرشلونة وأتلتيكو، إلى نصف النهائي منذ 2014.

ويتصدر ريال ترتيب الدوري بفارق نقطة عن أتلتيكو واثنتين عن برشلونة، بعد 23 مرحلة على انطلاق "لا ليغا".

وستقام مباريات الذهاب بين 25 و27 فبراير والإياب بين 1 و3 أبريل. ومن المقرر أن يستقبل ملعب لا كارتوخا في إشبيلية المباراة النهائية في 26 أبريل.