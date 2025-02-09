مفاجأة.. فريق مغمور يقصي ليفربول من كأس انجلترا

حقق بليموث أرغايل الذي يحتل المركز الأخير في دوري المستوى الثاني (تشامبيونشيب)، مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه ليفربول من الدور الرابع لكأس إنكلترا بفوزه عليه 1-0 اليوم الأحد.

وكان بطل المباراة راين هاردي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

وبدد بليموث بالتالي حلم ليفربول باحراز الرباعية هذا الموسم، وذلك بعدما بلغ "الريدز" نهائي كأس الرابطة، وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتصدرهم المجموعة الموحدة، إضافة إلى تربعهم على صدارة الدوري الممتاز.

