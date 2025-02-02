محمد صلاح يكشف عن طريقة تفكير ليفربول بالدوري الإنجليزي

قال مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم محمد صلاح إن منافسة فريقه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "تبدو مختلفة" عن المواسم الماضية، بعدما فاز الفريق على بورنموث ليقترب خطوة من التتويج باللقب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الفوز بهدفين نظيفين على بورنموث على ملعبه فيتاليتي جعل ليفربول يوسع الفارق لتسع نقاط مع أرسنال، الذي يواجه مانشستر سيتي في وقت لاحق من اليوم، علماً بأن صلاح سجل هدفي فريقه أمام بورنموث ليرفع رصيد أهدافه إلى 21 هدفاً هذا الموسم.

وقال محمد صلاح: "نعم أعتقد أن هناك اختلافاً بسيطاً، ولكن في الموسم الماضي كنا قريبين للغاية، ولكن نعم، كما قلت من قبل، يجب أن نحافظ على تواضعنا، وأن نأخذ كل مباراة على حدا".

وأضاف: "نركز في كل مباراة، لسنا بحاجة للتفكير في أبعد من ذلك، فقط نفكر في كل مباراة".

ويعد محمد صلاح من أبرز أسباب تألق ليفربول هذا الموسم ، حيث تمكن بعد مباراة الأمس من تسجيل 20 هدفا في خمس مواسم من أصل ثماني مواسم مع ليفربول.

وقال محمد صلاح: "إنه شعور جيد لأكون صريحا، تسجيل الأهداف، الفريق يفوز، إنه شعور مذهل. ولكن قلت عدة مرات من قبل إن هدفي الرئيس هذا الموسم هو الفوز بالدوري الممتاز مع الفريق. نحن نسير في الاتجاه الصحيح لذلك أتمنى أن نواصل العمل بهذه الطريقة".