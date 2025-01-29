أهلي جدة يتعاقد مع الظهير البلجيكي ماتيو دامس

تعاقد نادي الأهلي السعودي لكرة القدم مع الظهير الأيسر البلجيكي ماتيو دامس قادماً من أيندهوفن الهولندي، وفقاً لما أعلن بطل الدوري ثلاث مرات الأربعاء.

وقال الأهلي على حسابه عبر منصة "إكس": "ماتيو دامس أهلاوي حتى عام 2029".

ووصل دامس (20 عاماً) إلى جدة الأربعاء وحضر التمارين الجماعية قبل مواجهة العروبة الخميس في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري.

وجاء التعاقد مع دامس بناء على رغبة الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق، الذي طالب بضرورة حسم الصفقة والتعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوف الأهلي.

وخاض دامس 27 مباراة في مختلف المباريات هذا الموسم، من بينها ست في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.