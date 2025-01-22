مفاجأة جديدة من أنشيلوتي حول مستقبله في ريال مدريد

نفى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي التكهنات المثارة حول رحيله عن ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم، مؤكداً أنه سيبقى في منصبه طالما أراد النادي "الملكي" استمراره.

ذكرت تقارير إعلامية في إسبانيا أن المدرب الإيطالي الذي يمتد عقده مع ريال مدريد حتى 2026، قرر الرحيل عن ملعب سانتياغو برنابيو في الصيف المقبل.

لكن أنشيلوتي الذي يقضي ولايته الثانية في تدريب النادي "الملكي"، ومدد عقده في ديسمبر 2023، ربطته تقارير إعلامية بتولي تدريب منتخب البرازيل، لكنه سخر من هذه التكهنات في ظل استعداد الريال لملاقاة ريد بول سالزبورغ النمساوي غداً الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي (65 عاماً) في مؤتمر صحافي: "هل أرحل عن ريال مدريد؟ لا، أريد أن أجعل ذلك واضحاً، لن أحدد أبداً موعد رحيلي عن هذا النادي، لن أفعل ذلك أبداً في حياتي".

وتابع: "يوماً ما ستأتي هذه اللحظة، لكني لا أعرف متى ستكون، القرار ليس بيدي، قد تكون خلال المباراة التالية، غداً، في غضون عام أو خمسة أعوام".

وأوضح المدرب الإيطالي "خطتي هي البقاء هنا، مع الرئيس فلورنتينو بيريز لأربعة أعوام قادمة، لنرى إذا كنا سنلقي تحية الوداع سوياً بكل الحب في العالم".