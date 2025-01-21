لاعب الأهلي المصري يحاول الانتحار بسبب باتشوكا (فيديو)

كشف لاعب الأهلي المصري محمود كهربا عن مفاجأة مدوية بشأن ردة فعله عقب مباراة الفريق أمام باتشوكا المكسيكي في كأس القارات للأندية.

أوضح كهربا لقناة "إم بي سي مصر" أنه كاد ينتحر بسبب إهداره ركلة جزاء كانت كفيلة بتأهل "الأحمر" إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد.

وقال:"عقب مباراة باتشوكا أخذ إمام عاشور هاتفي وأزال جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي فيما عدا واتساب ومن شدة حزني تمنيت أن يأتي يوم القيامة ولا أستطيع التعافي حتى الآن من ذلك اليوم وفي تلك الليلة حصلت على 3 أقراص منومة بدون علم الطبيب وتحدثت مع أمي وأبي فقط ونمت وتمنيت ألا أصحو مجددا وفي ذلك اليوم كان من الممكن أن أنتحر وفي الصباح فتحت الهاتف ووجدت 10 آلاف رسالة عبر واتساب تحمل جميعها السباب لي ولأمي وتدعو علي ومنذ ذلك الوقت أزلت واتساب نهائيا ولا أستخدم حتى المكالمات العادية".

واختتم: "ترتيبي في ركلات الترجيح ضد باتشوكا كان الرابع وكولر حدد الترتيب وإمام عاشور لم يكن من ضمن الخمسة الأوائل، علماً أنني كنت سأسدد الكرة في منتصف المرمى بهدوء ولا أعرف سبب ذهابها إلى الجانب الآخر".