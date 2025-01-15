صفعت مدربها بعد الخسارة أمام فاطمة بالضربة القاضية (فيديو)

صدمت المقاتلة الروسية فيكتوريا دوداكوفا الجماهير بعدما صفعت مدربها غاسانالي غاسانالييف عقب خسارتها أمام الأمريكية فاطمة كلاين بالضربة القاضية في الجولة الثانية من نزالهما الدامي في لاس فيغاس الأمريكية ضمن بطولة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة "إم إم إيه".

ونشر حساب "فايت ديجيتال" على منصة "إكس" فيديو للمقاتلة الروسية توجه صفعة لمدربها بطريقة غير احترافية ما أثار حفيظة المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي وعرّض اللاعبة للانتقادات الأمر الذي دفعها للاعتذار لاحقاً عن فعلتها.

🤯 Victoria Dudakova, maçı kaybettikten sonra koçunu tokatladı! pic.twitter.com/aqzrpsJhOt — Fight Digitale (@fightdigitale) January 11, 2025

وقالت فيكتوريا دوداكوفا (25 سنة) على حسابها في منصة "إنستغرام": "شعرت بالإهانة لأنه في مثل هذه اللحظة الصعبة ابتعد عني ولم يرغب في الدخول إلى القفص"، مضيفة: "هذا ليس عذرا، أنا لا أبحث عن أعذار لنفسي.. تصرفت بشكل غير صحيح.. لم تتمكن من التحكم في عواطفي، وكنت مثالا سيئا للرياضيين والجيل الأصغر سنا".

وتعتبر الهزيمة الثانية للمقاتلة الروسية خلال مسيرتها مقابل 8 انتصارات.