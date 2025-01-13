مباراة مهينة لريال مدريد.. برشلونة "سوبر" ولامين "خيال" (فيديو)

أهان برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد وهزمه 5-2، الأحد، على استاد الجوهر المشعة بمدينة جدة السعودية، وظفر بكأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه، ليتربع على صدارة المتوجين باللقب، بفارق بطولتين عن النادي الملكي.

وسجل ريال مدريد هدف السبق عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة الرابعة قبل أن يرد برشلونة بخماسية عبر الساحر لامين يامال (22)ـ وروبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء (36)، ورافينيا (39 و48) وأليكس بالدي (45+10).

في كلاسيكو لا يغادر الذاكرة 🔥

برشلونة سوبر اسبانيا التاريخي 🏆

مبروك لكل عشاق وحظ اوفر لجماهير الريال🙏🏻pic.twitter.com/BBaQ1g86jm — فارس عوض (@farisf9) January 12, 2025

وقلص رودريغو النتيجة لريال مدريد (58) بعدما لعب برشلونة بـ10 لاعبين إثر طرد حارس مرماه فويتشيك شتشيسني بسبب تدخله على مبابي المنفرد بالمرمى.

وكان لامين يامال نجماً فوق العادة بأداء فاق الخيال فيما لعب رافينيا دوراً بارزاً في اغتنام أنصاف الفرص، أما من لاعبو ريال مدريد فكان أغلبهم خارج الخدمة وخصوصاً فينيسيوس في حين قدم مبابي أروع عروضه في الموسم.