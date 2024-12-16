نهاية "لاعب العصابات".. أدريانو يعتزل الكرة نادماً وباكياً بحضور جدته (فيديو)

بعد انقطاعه عن كرة القدم في عام 2016 وعدم قدرته على ممارسة كرة القدم حزناً على وفاة والده، ودّع النجم البرازيلي السابق أدريانو (42 سنة) الملاعب رسمياً، في مباراة اعتزال جمعت "نادي فلامينغو" و"أصدقاء إيطاليا" على استاد "ماراكانا" بمشاركة أساطير كروية بحجم روماريو وماركو ماتيراتزي وجوليو سيزار وإيفان كوردوبا وديدا.

وبدأ حفل الاعتزال بظهور زميله السابق في المنتخب البرازيلي رونالدو "الظاهرة" الذي أهدى أدريانو معصم يد، وصدح صوت والد أدريانو "المتوفى" في أرجاء الملعب عبر الذكاء الاصطناعي، ما أدخل لاعب إنتر ميلان السابق في نوبة بكاء شديدة خصوصاً أن توقفه عن اللعب في سن مبكرة ومفاجئة سببه حالة الاكتئاب الشديدة التي مرّ بها بعد رحيل والده.

Tem coisa que toda avó sente... pic.twitter.com/2dQ8DjgtBj — ge (@geglobo) December 16, 2024

ومن المفارقات في مباراة الاعتزال أن أدريانينو ابن أدريانو شارك في المباراة وسجل هدف الافتتاح، وحضرت عائلته يتقدمها جدته التي قامت بتربيته لانشغال والدته وظروف مرض والده.

وكان أدريانينو أحد أفضل المهاجمين في عالم كرة القدم وذاع سيطه مع انتر ميلان الايطالي بالفترة من 2001 إلى 2009، وعاد بعدها إلى البرازيل للعب لفلامنغو، وسبق له اللعب مع روما وكورينثيانز وأتلتيكو بارانينسي وميامي يونايتد، قبل التوقف تماماً عن ممارسة كرة القدم بشكل نهائي في مايو 2016.

"NEM CAVALO AGUENTA" 🥹



Com ajuda da Inteligência Artificial, a voz de Sr. Almir, pai de Adriano, foi recriada para uma linda homenagem ao Imperador em seu jogo de despedida no Maracanã. pic.twitter.com/YrajfMDe5p — ge (@geglobo) December 15, 2024

وأثار أدريانو الجدل بتصرفاته الغريبة حين رصدته الصحف البرازيلية والأوروبية بمقاطع فيديو وصور يحمل أسلحة بيضاء ويمشي حافي القدمين ثملاً في شوارع البرازيل وذكرت وقتها بأنه تحول إلى رجل عصابات الأمر الذي شكل صدمة لجمهوره الذي لطالما تمنى استمراره في الملاعب خصوصاً أنه يمتلك إمكانات كروية هائلة.