هدف ساحر من غريزمان يقلق ريال مدريد وبرشلونة (فيديو)

سجل الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد هدفاً ساحراً بات حديث الجماهير العالمية في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم وانتهت بفوز "الروخابلانكوس" بخماسية نظيفة تعد بمثابة جرس إنذار لبرشلونة وريال مدريد بأن كتيبة المدرب الأرجنتيني سيميوني قادمة بقوة للمنافسة على لقب "الليغا".

وفي الوقت الذي تناوب كليمنت لينغليت وجوليان ألفاريز ورودريغو دي بول وأنطوان غريزمان وألكسندر سورلوث على تسجيل الأهداف الخمسة إلا أن هدف غريزمان كان الأكثر جمالاً حتى أنه نال تصفيق جماهير الفريق الخصم بلد الوليد، الأمر الذي أوحى للمراقبين بأن النجم الفرنسي قد يكون حاسماً في الموسم الحالي ويقود "الأتلتي" للقب.

لوحة فنية من غريزمان والنتيجة هدف مميز في شباك بلد الوليد#الدوري_الاسباني #أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/zzAWWS19ZQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2024

ويبدو أن غريزمان عازم على تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني قياساً بالحالة الفنية المتراجعة للكبيرين برشلونة وريال مدريد، إذ يحتل أتلتيكو المركز الثاني حالياً برصيد 32 نقطة متأخر عن برشلونة المتصدر بفارق نقطتين فقط ومتقدم بمثلها على جاره الريال.