برشلونة يواجه لاس بالماس.. والريال مدجج بالإصابات

يتطلع برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم للعودة إلى نغمة الفوز محلياً بعد تعثره في المرحلتين الأخيرتين، عندما يستضيف لاس بالماس ضمن المرحلة الـ15 اليوم، فيما يأمل ريال مدريد المدجج بالإصابات مواصلة الضغط على غريمه التقليدي، عندما يلتقي ضيفه خيتافي غداً. وشهدت المرحلتان الأخيرتان تراجعاً مريباً للنادي الكاتالوني بعد سلسلة طويلة من دون هزيمة، إذ خسر أمام ريال سوسييداد 0-1، ثم تعادل أمام سلتا فيغو 2-2، لتتقلص صدارته إلى أربع نقاط فقط مع ريال، مع امتلاك الأخير مباراة أقل.

واستعاد البلوغرانا نغمة الفوز باكتساحه بريست الفرنسي 3-0 منتصف الأسبوع ضمن دوري أبطال أوروبا، ما وضعه في المركز الثالث قارياً، وتُمثل المباراة أمام لاس بالماس الـ17 فرصة مثالية لاستعادة بريقه المحلي.

وكان التعادل الأخير أمام سلتا فيغو لافتاً بعد أن تقدم برشلونة 2-0 حتى الدقيقة 82 قبل طرد لاعبه مارك كاسادو، ما استغله سلتا فيغو لتسجيل هدفين خلال دقيقتين والخروج بنقطة ثمينة.