سرقة ميسي في أميركا! (فيديو)

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى سرقة كروية من حكم مباراة فريقه انتر ميامي مع أتلانتا يونايتد، اليوم الأحد، في نهائيات الدوري الأمريكي لكرة القدم، ليودع "البرغوث" البطولة مبكراً بعد الخسارة الدراماتيكية 2-3 وسط ظروف خارجة عن الروح الرياضية.

وبينما كانت انتيجة تشير إلى التعادل 2-2 في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة المثيرة والحاسمة سقط لاعب من انتر ميامي دون أن يلمسه أحد ويبدو أنه تعرض لنوبة إغماء، فطالب زملاؤه من لاعبي الخصم إخراج الكرة ليتسنى علاجه ولكن رفاق ميسي فوجئوا بلاعبي أتلانتا يهاجمون بضراوة واستغلوا الموقف وأحرزوا هدف الفوز!.

إنتر ميامي يودع الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد خسارته سلسلة الدور الأول للإقصائيات أمام أتلانتا يونايتد 🇺🇸



ميسي ورفاقه خسروا المباراة الثالثة على أرضهم بنتيجة 2 - 3pic.twitter.com/3FLTm8jj1h — 90+ (@90PlusKora) November 10, 2024

ودخل فريق ميسي والمدرب تاتا مارتينو في نوبة غضب شديد على فريق أتلانتا لعدم تمتعه بالروح الرياضية، ولكنه وجه اللوم الأكبر على الحكم الذي لم يوقف المباراة في لحظة سقوط لاعب انتر ميامي والحرص على صحته وهو المعمول به في كل ملاعب العالم لكون سلامة اللاعب أولوية قصوى في مثل هذه الحالات!.



