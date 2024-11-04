مصرع لاعب كرة قدم داخل الملعب بضربة صاعقة (فيديو)

لقي لاعب كرة قدم حتفه وأصيب خمسة آخرون في صاعقة ضربت الملعب خلال مباراة في بيرو جمعت فريقي خوفينتود بيلافيستا وفاميليا شوكا.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الحادثة كانت في منطقة تشيلكا إحدى المناطق الـ28 التي تشكل محافظة هوانكاي في وسط بيرو، وسقط اللاعب على الفور مغشياً عليه بعدما تعرض لضربة صاعقة أدت أيضاً إلى حروق شديدة.

🔴🚨 Cae rayo durante partido de fútbol en Huancayo, en el estadio de Coto Coto en el distrito de Chilca y deja un muerto y cuatro heridos



🕊️ Fallecido: José Hugo De la Cruz Meza (39)



⚠️ Imágenes sensibles (Fuente: Onda Deportiva) pic.twitter.com/cTEslSnewR — Huanca York Times (@HuancaYorkTimes) November 3, 2024

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرصد الحادثة المأساوية للاعب المدعو خوسيه هوغو دي لا كروز ميزا (39 عاماً)، فيما تأثر بالضربة بقية من كان في الملعب وشوهدو وهم يسقطون دفعة واحدة.

وأوضحت الصحيفة أن حارس المرمى خوان شوكا لاكتا (40 عامًا) تعرض أيضاً لضربة مباشرة، ونُقل إلى المستشفى مصابًا بحروق خطيرة في جسده، فيما كان هناك ضحايا آخرون وهم: مراهقان يبلغان من العمر 16 و19 عامًا ورجل يبلغ من العمر 24 عامًا، يدعى كريستيان سيزار بيتوي كاهوانا، وُصفوا بأنهم في حالة "مستقرة" في المستشفى.