وجه دعوة إلى 50 شخصاً ليحتفلوا معه فتحطم الفرح.. العريس فينيسيوس "مصدوم"!

تعرض نادي ريال مدريد إلى هزة كروية قوية بعدم منح لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور جائزة الكرة الذهبية العريقة المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية خلال الحفل الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس، الإثنين، وشهد مقاطعة رسمية من النادي الملكي "مسؤولين ولاعبين"، بعد تسريبات قبل ساعات قليلة من موعده أكدت فوز الإسباني رودري هرنانديز لاعب وسط مانشستر سيتي بالجائزة على عكس التوقعات.

وكشف حساب برنامج "الشيرنغيتو" التلفزيوني الشهير على منصة "إكس" إن فينيسيوس كان قد جهّز حفلاً في مدريد وأرسل دعوات لأكثر من 50 شخصاً من عائلته وأصدقائه ومعاونيه من الوكالة التي تدير أعماله، قبل أن يصاب بصدمة إثر تداول خبر عدم فوزه بالجائزة، وهو ما تم بالفعل بتتويج رودري وسط حالة ذهول بين أوساط الجماهير المدريدية.

ويتم منح الكرة الذهبية بعد تصويت لجنة تحكيم مكونة من صحافيين يمثلون أفضل 100 دولة في تصنيف "فيفا"، كانوا قد صوتوا للاعب مانشستر سيتي واعتبروه أفضل من فينيسيوس في العام الحالي لكونه قاد إسبانيا للفوز بكأس أمم أوروبا و"السيتي" للقب الدوري الإنجليزي، فيما حصل النجم البرازيلي على المرتبة الثانية وزميله في مدريد الإنجليزي جود بيلينغهام على المركز الثالث.

قلة احترام.. أين كارفاخال؟

من جهته، أعرب نادي ريال مدريد عن غضبه مما جرى واعتبره بمثابة "قلة احترام"، وقال في بيان: "إذا كانت معايير منح الجائزة لم تقم باختيار فينيسيوس فائزاً، فإن المعايير ذاتها يجب أن تختار كارفاخال فائزاً. بما أن الأمر لم يكن كذلك، من الواضح أن الكرة الذهبية لم تحترم ريال مدريد، وريال مدريد لن يكون موجوداً حيث لا يتم احترامه".

دوري السوبر

بدورها، ذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية عبر حسابها في "إكس" أن ريال مدريد متأكد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقف خلف حرمان لاعبه فينيسيوس من التتويج بالكرة الذهبية، إذ يعتقد مسؤولو النادي الملكي أن تدخل "اليويفا" جاء "لأسباب لا علاقة لها بكرة القدم، وذلك بعد توتر علاقته مع ريال مدريد في السنوات الماضية، وتحديدا بعدما قاد رئيس النادي فلورنتينو بيريز مشروع دوري السوبر الأوروبي، وهي مسابقة تجمع كبار الأندية الأوروبية خارج مظلة الاتحاد القاري ما تسبب في نزاع قضائي مع "اليويفا" بسبب هذا المشروع الذي فشل سريعاً بعدما وجد معارضة على كل الأصعدة الرسمية والرياضية في أوروبا.

غضب في البرازيل

أما الشارع البرازيلي فأخذ بالغليان لحرمان لاعبه فينيسيوس من الكرة الذهبية وهو ما أكدته الصحف الإسبانية ومنها "ماركا" و"أس" بالقول: "عدم تتويج فينيسيوس بالجائزة يعود لأسباب عنصرية، وليست رياضية أو عدائية مع النادي"!.

يذكر أن فينيسيوس تعرض خلال الموسم الماضي إلى وابل من الهجمات العنصرية في ملاعب أوروبا وخصوصاً في إسبانيا للون بشرته، حتى أنه ظهر باكياً في أحد المؤتمرات الصحافية من قسوة الإهانات التي يتعرض لها!.