ألمانيا تقهر "الطواحين الهولندية" في دوري الأمم الأوروبية

فازت ألمانيا على هولندا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

على ملعب أليانز أرينا، افتتحت ألمانيا التسجيل مبكراً من الدقيقة الثانية عن طريق جيمي ليولينج، لكن تم إلغائه بداع التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (VAR).

وفي الشوط الثاني، عاود ليولينج لزيارة الشباك بهدف حاسم في الدقيقة 63.

وبهذه النتيجة، حافظت ألمانيا على صدارة المجموعة بإجمالي 10 نقاط، بينما استقرت هولندا في الوصافة بـ5 نقاط.

وضمن نفس المجموعة، فازت المجر على البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة، حملت توقيع دومينيك سوبوسلاي في الدقيقتين 38 و50 بالمباراة التي احتضنها إستاد بيلينو بولي.

وبهذه النتيجة، احتلت المجر المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف هولندا الوصيفة، بينما استقرت البوسنة في القاع بنقطة واحدة.