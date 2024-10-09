بينتو لا ينوي إجراء تعديلات كبيرة أمام كوريا الشمالية

ينقل المنتخب الوطني لكرة القدم مساء اليوم، تدريباته إلى استاد هزاع بن زايد في العين، إذ يخوض المران الأخير استعداداً لمواجهة كوريا الشمالية التي ستُقام في الثامنة من مساء غدٍ، ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وبعد أن خاض وحدتين تدريبيتين في العاصمة أبوظبي تركزتا على وضع اللمسات المتعلقة بطريقة اللعب والتشكيلة اللتين سيخوض بهما المدرب البرتغالي باولو بينتو المباراة، سيتركز المران الأخير اليوم في العين على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بمنظومتي الدفاع والهجوم.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بينما يتصدر منتخب أوزبكستان المجموعة بالعلامة الكاملة (ست نقاط)، ويأتي ثانياً منتخب إيران بالرصيد نفسه، ويحل منتخب كوريا الشمالية في المركز الرابع بنقطة واحدة، متساوياً مع منتخب قطر الذي يأتي في المركز الخامس، فيما يقبع منتخب قيرغيزستان في المركز الأخير من دون رصيد من النقاط.

وسبق كل وحدة تدريبية خلال اليومين الماضيين اجتماع للطاقم الفني مع اللاعبين عرض خلاله مجموعة من اللقطات الخاصة بالمنتخب الكوري، في مباراتيه ضد أوزبكستان وقطر، والمتعلقة بنقاط القوة والضعف، وكيفية التعامل معها بما يضمن تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية تضمن استمرار الأبيض في المنافسة على حجز بطاقة التأهل بشكل مباشر للمونديال.

وبدت الحالة الفنية والمعنوية للاعبي المنتخب الوطني في أفضل أوضاعها، خصوصاً مع ضم الثنائي خالد الهاشمي، وفهد بدر، بعد استبعاد خميس المنصوري للإصابة.

ووضح من خلال التدريبات أن بينتو لا ينوي إجراء تعديلات كبيرة على التشكيلة التي خاضت مباراة إيران الماضية، وربما يكون التعديل الوحيد في وسط الملعب.

ومن المقرر أن يُعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، تعقبه المقابلات الصحافية لمدربي المنتخبين.

وفي ما يتعلق بالمنتخب الكوري الشمالي، فقد وصل إلى العين يوم الأربعاء الماضي، قبل أكثر من أسبوع على موعد المباراة، لكي يتعود لاعبوه على الأجواء في الإمارات ودرجات الحرارة، إذ باشر تدريباته اعتباراً من يوم الخميس الماضي على الملاعب الفرعية لاستاد مدينة خليفة، ونقل تدريباته يومي الاثنين والثلاثاء إلى ملعب القطارة، مع رغبة مدربه كيم يونغ جون، في عدم السماح لوسائل الإعلام بمتابعة التدريبات أو إجراء أي مقابلات مع لاعبيه، مُكتفياً بالبروتوكول الخاص بالسماح فقط بمتابعة المران الأخير ولمدة 15 دقيقة فقط.

وسيفتقد منتخب كوريا الشمالية لخدمات لاعبه كوك تشول جانغ، بعد تعرضه لبطاقة حمراء في مباراة قطر الماضية، وبخلاف هذا اللاعب لا توجد أية غيابات على تشكيلة الفريق الضيف، التي يعتمد عليها مدربه في تصفيات كأس العالم.

صافرة أردنية تدير المباراة

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم، إدارة مباراة الإمارات وكوريا الشمالية لطاقم تحكيم أردني، بقيادة أدهم المخادمة (ساحة)، ويعاونه محمد الخلف (مساعداً أول) وأحمد مؤنس (مساعداً ثانياً) وأحمد فيصل (حكماً رابعاً)، وعبدالله جمالي من دولة الكويت (حكم فيديو)، ومواطنه هاشم الإبراهيم (حكم فيديو مساعداً).