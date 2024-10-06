زوجة كارفاخال تعيش في كابوس بعد الإصابة المروعة لقائد ريال مدريد (فيديو)

عاشت أسرة لاعب ريال مدريد داني كارفاخال كابوساً بعد إصابته الخطيرة التي تعرض لها في مباراة النادي الملكي مع فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس السبت، والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة تمتد إلى 10 أشهر.

وقالت دافني كانيزاريس زوجة كارفاخال على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "الأمر لا يزال يبدو ككابوس.. يبدأ اليوم طريقك للعودة إلى المكان الذي تشعر فيه بالسعادة.. أقوى.. لأنك دائما تبذل قصارى جهدك.. أمامك الكثير لتحققه يا حياتي".

وأضافت: "شكرا لكم جميعا على الرسائل الكثيرة، ولأسرتنا ريال مدريد.. شعرنا بالأمس بمحبتكم الكبيرة، لا أجد الكلمات للتعبير".

وكان ريال مدريد أعلن بأن إصابة كارفاخال عبارة عن قطع في الرباط الصليبي الأمامي، والرباط الجانبي الخارجي، ووتر الركبة وأنه سيخضع لعملية جراحية.

إصابة خطيرة لكارفاخال في الدقائق الأخيرة من مباراة ريال مدريد وفياريال.#الدوري_الاسباني #ريال_مدريٌد_فيُاريال pic.twitter.com/gr7eJxpORf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 5, 2024

يذكر أن لاعب فياريال يريمي بينو تسبب في الإصابة المروعة لداني كارفاخال من غير قصد في الدقائق الأخيرة للمباراة التي انتهت بفوز مدريد 2-0، وظهر اللاعب بعدها وهو متأثراً بشدة بعد سقوط قائد ريال مدريد (32 سنة).

ونشر يريمي بينو صورة تجمعه مع كارفاخال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وكتب عليها: "الكثير من التشجيع يا قائد".