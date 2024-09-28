شجار بالسكاكين والعصي.. مشاهد صادمة من مدرجات الدوري الكولومبي (فيديو)

اندلعت أعمال شغب عنيفة بدأت على المدرجات وامتدت إلى داخل الملعب في مباراة أتلتيكو ناسيونال وأتليتكو جونيور في الدوري الكولومبي لكرة القدم ما استدعى الحكم إلى إيقافها بعدما كان الأول قد تقدم بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 54، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأسفرت الأحداث الدامية عن 21 إصابة في صفوف المشجعين وتعرض أحد رجال الأمن للضرب فيما هرع اللاعبون لمغادرة الملعب نحو غرف تبديل الملابس.

Los pobres Angelitos del Junior... 🙏🏻



Señor "Periodista" 🤡 pic.twitter.com/GOk9vwxZoo — Atletico Nacional de Colombia (@ATLNACIONALCOL_) September 27, 2024

بدأت الشرارة عندما قفز أنصار فريق جونيور إلى مدرجات أتلتيكو ناسيونال الأمر الذي دفع أصحاب الأرض لطردهم وتعنيفهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأعمال الشغب وأظهرت حضور العصي والسكاكين على المدرجات، وكادت الأمور تتطور لولا تدخل رجال الأمن لإخراج الجماهير من الملعب.