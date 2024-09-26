محمد صلاح يواصل التألق وليفربول في الطريق الصحيح

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع فريقه الإنجليزي ليفربول بعدما ساهم في فوزه على وست هام في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بنتيجة 5-1 على ملعب أنفليد، حيث سجل صلاح هدف فريقه الثالث وكان متواجد على دكة البدلاء في البداية قبل أن يدفع به المدرب.

ويذكر أنّ ليفربول هو حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب مسابقة كأس الرابطة بعشرة ألقاب متقدما على مانشستر سيتي الفائز بها ثماني مرات ليواصل الفريق مشواره في البطولة دون مفاجآت.

ورغم معاناة ليفربول في البداية حيث بدأه متخلفا في الدقيقة 21 بالنيران الصديقة بعدما حول جاريل كوانساه الكرة في شباك فريقه عن طريق الخطأ، ولكن أدرك البرتغالي جوتا برأسية في الدقيقة 25 ثم أضاف هدف التقدم في الدقيقة 49.

ثم دفع المدرب الهولندي أرنه سلوت بعد ذلك بالنجم المصري محمد صلاح، والذي نجح في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 74، وأكمل الهولندي كودي خاكبو، أهداف ليفربول في الدقيقتين (90 و3+90).

وهذا الفوز الثالث تواليا لفريق المدرب الهولندي أرنه سلوت في مختلف المسابقات منذ أن خسر الفريق بصورة مخيبة على يد نوتنغهام فوريست 0-1 في الدوري الإنجليزي في سقوطه الوحيد هذا الموسم، يحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب.