ريال مدريد يعلن إصابة مبابي في العضلة ذات الرأسين

أعلن نادي ريال مدريد طبيعة إصابة مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، والتي تعرض لها خلال مشاركته ضد ديبورتيفو ألافيس، الثلاثاء، الدوري الإسباني.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي صباح اليوم: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا كيليان مبابي، جاء التشخيص بإصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية للساق اليسرى، وفي انتظار تطور الحالة".

من جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الإصابة العضلية التي تعرض لها مبابي، ستمنعه من المشاركة في مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل.

كما أفادت بأن صاحب ال25 عاما لن يستطيع المشاركة مع الفريق الملكي حتى نهاية فترة التوقف الدولي القادمة في أكتوبرالمقبل.