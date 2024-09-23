هالاند يفجر أزمة بين مانشستر سيتي وأرسنال.. هل سيعاقب؟! (فيديو)

تسبب نجم مانشستر سيتي النرويجي إرلينغ هالاند بأزمة بين مانشستر سيتي وأرسنال في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

والله للحين اضحك هالاند وصخ pic.twitter.com/YDH3S7hmkA — متعب (@M0tb7) September 23, 2024

وكشفت مقاطع مصورة بأن هالاند اعتدى على مدافع أرسنال غابرييل عقب تسجيل زميله جون ستونز هدف التعادل القاتل 2-2 في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، إذ أمسك الكرة وضربها متعمداً برأس اللاعب وسط حالة من الغضب سيطرت على لاعبي أرسنال.

ولم يقف الأمور عند هذا الحد بل وجه هالاند كلمات لمدرب أرسنال الإسباني أرتيتا قائلاً له أثناء محاولة الأخير مصافحته: "ابقى متواضع، ابقى متواضع"!، فلم يأبه المدرب لذلك إلا أن لاعبه البرازيلي جيسوس الذي سبق له اللعب بقميص مانشستر سيتي هبّ للدفاع عن أرتيتا ودار بينه وهالاند حوار غاضب كاد يتطور لولا تدخل بقية اللاعبين خصوصاً أن اللاعب النرويجي وصف البرازيلي بـ"المهرج"!.

هالاند: ابقى متواضع، ابقى متواضع



جيسوس فجاة يتدخل..



هالاند: ماذا ماذا ماذا ماذا؟



جيسوس: تعال، لماذا تقول بـأنك تتحدث



هالاند: أتحدث عن ماذا أيها المهرج؟



هالاند: لا تلمسني



هالاند: ابتعد أيها المهرج

pic.twitter.com/HBDVqyCktw — عمرو (@bt3) September 23, 2024

يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجلزي برصيد 13 نقطة متقدماً بفارق 3ثلاث نقاط عن ليفربول وأستون فيلا وخمسة عن أرسنال الرابع.