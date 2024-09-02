كريستيانو رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

كشف النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو، عن مستقبله مع كرة القدم مؤكدا أنه ما زال قادرا على مساعدة المنتخب البرتغالي رغم وصوله عام 39، وذلك خلال مؤتمرا صحافيا أقيم قبل مواجهة كرواتيا الخميس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

وقال كريستيانو رونالدو: "عندما يحين الوقت، سأنتقل إلى شيء آخر. لن يكون من الصعب اتخاذ هذا القرار المتعلق باعتزاله اللعب".

وأضاف النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي والذي يلعب منذ قرابة عامين مع النصر السعودي: "إذا شعرت أني لم يعد لدي أي شيء لتقديمه، سأكون أول من يغادر"، مستشهداً بمثال رفيق الدرب بيبي "الذي غادر من الباب الكبير" بعد إعلان اعتزاله في أغسطس عن 41 عاما".

وبدا النجم البرتغالي قبل أيام معدودة حاسما أمره إلى حد كبير فيما يخص مسألة الفريق الذي سينهي فيه مسيرته الاحترافية الأسطورية، بقوله إن النصر قد يكون فريقه الأخير، مع الإقرار أنه لا يعلم متى سيتخذ قرار تعليق حذائه.

وقال كريستيانو رونالدو للقناة البرتغالية "ناو": "لا أعلم إذا كنت سأنهي مسيرتي قريبا أو بعد عامين أو ثلاثة أعوام، لكن من المرجح أن يحصل هذا الأمر مع النصر، في الفريق الذي يسعدني، حيث أنا في وضع جيد، حيث يراودني شعور جيد، إن كان في البلد أو الدوري".

ورغم تقدمه في السن، لم يفقد أفضل لاعب في العالم خمس مرات شيئا من حسّه التهديفي، إذ سجل ما مجموعه 68 هدفا في 74 مباراة خاضها مع النادي السعودي في جميع المسابقات، بينها كأس العرب للأندية الأبطال التي منحته لقبه الوحيد حتى الآن بألوان النصر في صيف 2023 حين سجل ثنائية في الفوز على الجار اللدود الهلال 2-1 بعد التمديد.

وتطرق رونالدو في المقابلة إلى مشواره مع المنتخب البرتغالي، قائلا "عندما أقرر مغادرة المنتخب الوطني لن أخبر أحدا بالأمر. سيكون قرارا عفويا من جانبي"، مضيفا "ما أريده الآن هو أن أتمكن من مساعدة المنتخب الوطني".