تعاطي المخدرات والقتل الخطأ.. إحالة نجم الزمالك إلى محكمة الجنايات

في تطور جديد وخطير لنجم الزمالك ومنتخب مصر اللاعب أحمد فتوح، أعلنت النيابة العامة في مصر إحالة أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك إلى محكمة الجنايات بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى أن قيام أحمد فتوح الذي كان يقود سيارته وبجواره زميله بفريق نادي الزمالك محمد صبحي، بسرعة كبيرة قبل أن يفقد السيطرة على المركبة، ما أدى إلى اصطدامها بشكل عنيف بأحد رجال الشرطة وذلك على طريق الساحل الشمالي، خلال سفرهما لقضاء فترة إجازة بعد الراحة التي حصل عليها الفريق من قبل الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز

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وأسفر الحادث عن وفاة رجل الشرطة على الفور، فيما تم نقل اللاعبين إلى قسم الشرطة للتحقيق في الواقعة والتحفظ على السيارة.

وأكدت النيابة العامة في بيانها على ثبوت تعاطي أحمد فتوح لـ مخدر الحشيش وفقًا لنتيجة العينة الخاصة به.

وجاء نص بيان النيابة العامة كما يلي:

"أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم / أحمد محمد أبو الفتوح – لاعب كرة القدم إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، خلال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

حيث ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدم المجني عليه أثناء عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها.

هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جزم - وفق الثابت بتقرير فحص العينة بتعاطي المتهم الجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.