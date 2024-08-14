سقوط مرعب للاعب في الدوري المصري أثناء المباراة ونقله إلى المستشفى (فيديو)

تكررت مأساة سقوط اللاعبين في الدوري المصري بعد حالة لاعب مودرن أحمد رفعت، والذي توفي بعد أكثر من شهور من واقعة سقوطه في مباراة فريقه أمام الاتحاد، حيث شهدت مباراة بلدية المحلة مع الجونة، في مواجهات الجولة الـ 33 (قبل الأخيرة)، من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، سقوط للاعب فريق البلدية ماجد هاني وفقد الوعي وخروجه في سيارة الإسعاف.

وسقط لاعب بلدية المحلة ماجد هاني في الدقيقة 75 من عمر اللقاء دون تدخل من أحد ليدخل الجهاز الطبي لعلاجه ثم يخرج اللاعب محمولًا في سيارة الإسعاف.

يذكر، أن بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم شهدت مثل تلك اللقطة بسقوط اللاعب أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت خلال شهر مارس الماضي، وتوفي اللاعب في بداية شهر يوليو الماضي.

وعقب المباراة نقل الجهاز الطبي لفريق بلدية المحلة الحالة الصحية للاعب حيث أكد سلامته، وأنه تعرض لحالة إغماء فقط وعاد لوعيه ولكنه نقل إلى المستشفى لإجراء فحوصات وإشاعات لتحديد أسباب ما حدث خلال المباراة.