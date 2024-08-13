من أرسنال إلى الجزيرة.. كابتن منتخب مصر محمد النني يصل الإمارات (فيديو)

وصل إلى الإمارات كابتن منتخب مصر في أولمبياد باريس ولاعب أرسنال السابق محمد النني، للالتحاق بفريقه الجديد الجزيرة والذي كان قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع اللاعب عقب انتهاء عقده مع ناديه الإنجليزي، وذلك بعد نهاية مشاركته مع منتخب "الفراعنة"، في أولمبياد باريس 2024.

وشارك محمد النني، مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي جرت مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس، وقاد لاعب الوسط المخضرم منتخب "الفراعنة" لاحتلال المركز الرابع في الدورة.

وانضم اللاعب المصري إلى صفوف أرسنال في يناير 2016، واستمر لأكثر من 8 أعوام وخاض تجربة وحيدة معارا في الموسم (2019-2020) مع بشكتاش التركي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجزيرة، عبر منصة «إكس» فيديو استقبال محمد النني من قبل مسؤولي النادي، معلقا عليه "وصول لاعبنا الجديد محمد النني إلى العاصمة أبو ظبي".

ومن المقرر أن ينتظم النني في تدريبات فريقه الجديد بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة تمهيدا لخوض مباريات الموسم الجديد.

ويفتتح نادي الجزيرة مشواره بالدوري الإماراتي يوم 24 أغسطس الجاري، بمواجهة بني ياس.

وبدأ النجم المصري محمد النني، مشواره مع ناشئي الأهلي المصري قبل الرحيل إلى نادي المقاولون العرب الذي دافع عن ألوانه في الدوري المصري، وبعد ذلك التحق بنادي بازل السويسري في عام 2012.