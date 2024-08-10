المصري أحمد الجندي يحرز ذهبية أولمبية ويحطّم الرقم العالمي

أهدى اللاعب المصري أحمد الجندي أوّل ذهبية لمصر في أولمبياد باريس 2024، بعد احرازه لقب مسابقة الخماسي الحديث مع تحطيمه الرقم القياسي العالمي.

وسجّل الجندي 1555 نقطة، متفوّقاً على الياباني تايشو ساتو (1542) والإيطالي جورجو مالان (1536)، وحصد الجندي الميدالية الثالثة للبعثة المصرية، في أولمبياد باريس، بعد التتويج بالميدالية الذهبية.

وحطم الجندي الرقم العالمي، في منافسات الخماسي الحديث بعدما جمع 1555 نقطة، خلال مشاركته في منافسات اليوم.

وسبق أحمد الجندي وسارة، لاعب منتخب مصر للسلاح محمد السيد، عندما حقق الميدالية البرونزية.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيين و16 لاعبًا احتياطيًا بإجمالي عدد لاعبين 164 في 22 لعبة، وتعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.