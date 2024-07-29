على طريقة كريستيانو رونالدو.. مصر تحتفل بأول ميدالية في أولمبياد باريس (صور)

أحرزت مصر أول ميدالية ملونة في أولمبياد باريس 2024 عن طريق اللاعب محمد السيد الذي أحرز برونزية مسابقة السيف في أولمبياد باريس 2024، مانحاً الميدالية الأولى لبلاده في الألعاب، وذلك عقب تغلّب السيّد (21 عاماً)، المصنف العاشر عالمياً، بالنقطة الذهبية 8-7 على المجري تيبور أندرافسي.

وأظهر اللاعب فرحة جنونية بعد ضمانه البرونزية، وقفز على طريقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو!

وحقّق السيّد ثلاثة انتصارات على الكولومبي جون إديسون رودريغيس 15-7 في دور الـ32، الإيطالي أندريا سانتاريلي 15-0 في دور الـ16 والبلجيكي نيسر لويولا 9-8 بالنقطة الذهبية في ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام الفرنسي يانيك بوريل 9-15 في نصف النهائي.

وكان السيّد أقصى بوريل، حامل ذهبية الفرق في أولمبياد ريو 2016، في دور الـ32 من نسخة طوكيو صيف 2021.

وبدأ السيّد المبارزة بعمر السادسة في طنطا، متأثراً بعمل والديه مدربي المبارزة، يصف شعوره عند ممارسة هذه الرياضة "تكون حراً. تعبّر عن نفسك بطريقة مختلفة".

واستهل محمد السيد الذي يدرس تحليل البيانات في جامعة لونغ آيلاند في بروكلين، نيويورك، مشواره الأولمبي في ألعاب طوكيو صيف 2021 فحل ثامناً في السيف.

وكان مواطنه زياد السيسي بلغ نصف نهائي مسابقة الحسام السبت، لكنه أخفق في تحقيق ميدالية برونزية، كما أصبح البطل محمد السيد أول لاعب إفريقي في التاريخ يتوج بميدالية أولمبية في سلاح الايبيه بالمبارزة

وهذه الميدالية الرابعة للمبارزين العرب في تاريخ الأولمبياد، بعد فضية التونسي فارس فرجاني السبت في مسابقة الحسام، فضية المصري علاء الدين ابو القاسم في الشيش (لندن 2012) وبرونزية التونسية إيناس البوبكري في الشيش أيضاً (ريو 2016)