فضيحة تجسس في أولمبياد باريس وقرار صارم من الفيفا (فيديو)

اتخذ الاتحاد الدولي قرارا صارما مع منتخب كندا للسيدات بعد التورط في فضيحة تجسس بمسيرة خلال حصة تدريبية لنظيره النيوزيلندي في أولمبياد باريس 2024، وهو ما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم.

وقرر الاتحاد الدولي خصم ست نقاط من رصيد المنتخب الكندي للسيدات، حامل اللقب، كما تم إيقاف مدربته لعام على خلفية الواقعة.

وقال فيفا إن الاتحاد الكندي لكرة القدم "وُجد مسؤولاً عن عدم احترام قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المعمول بها بشأن ما يتعلق بـ... حظر تحليق طائرات بدون طيار فوق أي مواقع تدريب".

وتم ايقاف مدربة المنتخب البريطانية بيفرلي بريستمان، ومساعدتها واحد المحللين عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة عام واحد، وفقاً للبيان الصادر عن أعلى هيئة كروية.

وشكّل هذا القرار ضربة قوية لآمال كندا في الدفاع عن لقبها الأولمبي الذي فازت به في دورة طوكيو قبل ثلاث سنوات، حيث يتركها برصيد ناقص ثلاث نقاط في المجموعة الأولى قبل أن تواجه فرنسا المضيفة الأحد في سان إتيان، بعد فوزها على نيوزيلندا 2-1 افتتاحاً.

وكان الرئيس التنفيذي للاتحاد الكندي كيفن بلو أكد في وقت سابق أن اللاعبات الكنديات لم يشاهدن أي صور التقطتها المسيّرة المستخدمة للتجسس على تمارين المنتخب النيوزيلندي ولا ينبغي معاقبتهن من قبل "فيفا"، وناشده بعدم حسم نقاط من رصيد المنتخب من دون آذان صاغية.

وطرد الاتحاد الكندي الجمعة المدربة بريستمان مع الايقاف الفوري بعدما كشفت التحقيقات الأولية أن عمليات تجسس بطائرات بدون طيار سبقت دورة الألعاب الأولمبية في باريس، في حين شكك الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الكندية ديفيد شوماكر بفوز منتخب بلاده بذهبية أولمبياد طوكيو 2021 مشيراً إلى أن المعدن الأصفر ربما يكون ملطخاً أيضاً بفضائح التجسس.

وجاء طرد بريستمان التي كانت تنحت من تلقاء نفسها عن ادارة مباراة نيوزيلندا، بعد يوم واحد من استبعاد مساعدتها جاسمين ماندر والمحلل جوي لومباردي الذي حُكم عليه أيضاً بالسجن لثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بسبب دورهما في الفضيحة.

ونفى بلو تورط اللاعبات، قائلاً "لم تتورط اللاعبات أنفسهن في أي سلوك غير أخلاقي. وبصراحة نطلب من +فيفا+ أن يأخذ ذلك في الاعتبار إذا كنا نفكر في أي عقوبات أخرى".

وقال إن التحقيقات الأولية كشفت عن مؤشرات على ما يبدو أنها "عيوب أخلاقية منهجية" لكنه لم يتمكن من توضيح المدة التي استخدم فيها طاقم التدريب الكندي المسيّرات للتجسس على تمارين الفرق المنافسة.

وأصرّت لاعبات كندا على أنهن بريئات من ارتكاب أي مخالفات بعد فوزهن الافتتاحي على نيوزيلندا.