أدريان رابيو يرحل عن يوفنتوس

رحل لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو عن يوفنتوس الإيطالي بعد خمسة مواسم في صفوفه، بحسب ما أعلن نادي مدينة تورينو الخميس.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني "شكراً على كل شيء، أدريان"، مشيراً إلى أن اللاعب الذي انتهى عقده هو ثالث أكثر لاعب فرنسي دافع عن ألوان الفريق بواقع 212 مباراة، معادلاً رقم زين الدين زيدان، خلف دافيد تريزيغيه (320 مباراة) وميشال بلاتيني (224 مباراة).

وحقق رابيو مع "السيدة العجوز" لقب الدوري المحلي عام 2020، ولقبين في كأس إيطاليا عامي 2021 و2024، قبل أن يرفض تجديد عقده مقابل نحو ملايين دولار سنوياً بحسب تقارير صحافية.

وقال اللاعب، البالغ من العمر 29 عاماً، في 24 حزيران/يونيو الفائت "اعتقدت أن مستقبلي سيتم تسويته قبل كأس أوروبا 2024" حيث بلغت فرنسا نصف النهائي.

وأضاف "كان من المفترض أن نجري مناقشة (مع النادي) عند انتهاء البطولة (المحلية)، لكن ذلك لم يحدث، ثم لم يتبق سوى أيام قليلة لأخذ قسط من الراحة والانضمام إلى تجمّع منتخب فرنسا".

وكان رابيو انتقل إلى يوفنتوس قادماً من باريس سام جرمان، وسيكون مرغوباً بشكل خاص من قبل ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي، وفقاً للصحافة العالمية.