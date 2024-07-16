التشكيلة المثالية لكأس أوروبا 2024.. حصة الأسد للإسبان

نال منتخب إسبانيا لكرة القدم حصّة الأسد في التشكيلة المثالية الخاصة بكأس أوروبا 2024 التي نشرها الاتحاد الأوروبي للعبة اليوم الثلاثاء، بوجود ستة لاعبين.

وترك منتخب "لا روخا"، منذ فوزه افتتاحاً على كرواتيا (3-0)، وصولاً إلى حسمه النهائي أمام إنجلترا (2-1)، بصمة واضحة في البطولة، فنال تقدير الاتحاد الأوروبي باختيار ستة من لاعبيه في التشكيلة هم الظهير الأيسر مارك كوكوريا، لاعبو الوسط فابيان رويس، داني أولمو ورودري، والجناحان الشابّان لامين جمال ونيكو وليامس.

وجاء المنتخب الفرنسي ثانياً بعد الإسبان، بحجزه مقعدين في التشكيلة عبر حارس المرمى مايك مينيان وقلب الدفاع وليام صليبا.

وأكمل الانجليزي كايل ووكر والسويسري مانويل أكانجي خط الدفاع، فيما اختير الألماني جمال موسيالا في خط الهجوم.

وفي ما يلي التشكيلة: مينيان- ووكر، أكانجي، صليبا، كوكوريا - رودري، أولمو، رويس - لامين جمال، موسيالا، وليامس.