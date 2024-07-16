الحلم أصبح حقيقة.. مبابي يوقع على عقد انضمامه إلى ريال مدريد (فيديو)
وقع الفرنسي كيليان مبابي، اليوم الثلاثاء، مع ريال مدريد للمواسم الخمسة المقبلة، في حضور رئيس النادي، فلورنتينو بيريز.
وجرى التوقيع في المدينة الرياضية لريال مدريد، عقب اجتياز صاحب الـ25 عاماً للكشف الطبي قبل قليل.
وبعد مصافحة بيريز، وقع المهاجم الفرنسي على العقد وحمل لأول مرة قميص الفريق الأبيض الذي يحمل الرقم "9".
كما قدم رئيس ريال مدريد لمبابي نسخة مصغرة من ملعب سانتياجو برنابيو، الذي سيكون بيته الجديد اعتبارًا من هذا الموسم.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل:— عمرو (@bt3) July 16, 2024
فيديو جديد لـ كيليان مبابي وهو يوقع العقد مع ريال مدريد وفرحته مع الرئيس بيريز! 🤍
pic.twitter.com/JafDCqy0Id
ومن المقرر أن يتم تقديم اللاعب صاحب الـ25 عاماً رسمياً في احتفالية حاشدة للترحيب ببطل العالم مع فرنسا في 2018.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news