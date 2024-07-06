كندا تصعد لمواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أميركا.. أزاحت فنزويلا

بلغت كندا الدور نصف النهائي في مشاركتها الأولى في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بعد تغلّبها في مباراة مشوّقة على فنزويلا بركلات الترجيح 4-3، اثر تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي الجمعة في أرلينغتون، تكساس في الولايات المتحدة.

وستلتقي كندا في نصف النهائي الأرجنتين حاملة اللقب وبطلة العالم بقيادة نجمها ليونيل ميسي الثلاثاء في إيست راذرفورد، نيوجيرزي، بعد تخطي الأخيرة الإكوادور بركلات الترجيح أيضاً 4-2 بعد تعادلهما 1-1.

وافتتحت كندا التسجيل عبر جايكوب شافلبورغ بعد مجهود فردي من جوناثان ديفيد على الرواق الأيمن (13)، قبل أن تعادل فنزويلا عن طريق خوسيه سالومون روندون بكرة ساقطة رائعة من نحو 40 متراً مستفيداً من تقدّم الحارس (64).

وفي ركلات الترجيح، أهدرت فنزويلا ثلاث ركلات مقابل اثنتين لكندا.

صدّ الحارس الكندي ماكس كريبو ركلة ويلكي أنخل، معوّضاً هفوته التي كلّفت هدف التعادل لفنزويلا والمدعومة من أكثرية الجماهير البالغ عددها 50 ألفاً.

وانتهى مشوار فنزويلا التي لم تبلغ نهائي البطولة في تاريخها، رغم دور أوّل رائع شهد فوزها في المباريات الثلاث على الإكوادور 2-1، المكسيك 1-0 وجامايكا 3-0.

وفي باقي مباريات ربع النهائي، تلعب البرازيل التي اخفقت في تصدّر مجموعتها، في مباراة مرتقبة مع الأوروغواي حاملة اللقب 15 مرّة قياسية السبت في لاس فيغاس، نيفادا، فيما تلتقي كولومبيا مع بنما في غلندايل، أريزونا.

وتشارك كندا التي يشرف عليها الأميركي جيسي مارش منذ منتصف أيار/مايو، في النهائيات للمرّة الأولى. خاضت ربع النهائي بعد حلولها وصيفة لمجموعتها في الدور الأّوّل، بخسارة افتتاحية أمام الأرجنتين 0-2، فوز على البيرو 1-0 وتعادل سلبي مع تشيلي.

وفي مباراة مشوّقة، قدّم الكنديون عرضاً مميزاً من خلال الضغط على الخصم، ليضربوا موعداً جديداً مع الأرجنتين التي هزمتهم بثنائية في دور المجموعات بهدفي خوليان ألفاريس ولاوتارو مارتينيس.

- حارس كندا يطالب بالاحترام -لكن بعد التصميم على الفوز أمام فنزويلا، قد يبدو المنتخب الكندي مختلفاً في المربع الأخير أمام "ألبي سيليستي".

اضطر حارس فنزويلا رافايل رومو إلى الخروج من منطقته لايقاف كايل لارين، لكنه رضخ بعد دقائق لهدف الافتتاح المبكر.

وصل شافلبورغ في الوقت المناسب لتسديد الكرة في الزاوية السفلى بعد مجهود ديفيد على الجناح الأيمن.

أجبر شافلبورغ، المحترف في الدوري الأميركي مع ناشفيل، الحارس رومو على الارتماء لصدّ تسديدته ثم لعب عرضية لديفيد لم يتمكن من ترجمتها.

تابعت كندا ضغطها المتقدّم، فلعب ريتشي لاريا عرضية داخل المنطق اخفق ديفيد، مهاجم ليل الفرنسي، بالوصول اليها.

أهدر كايل لارين فرصة سانحة بعد الاستراحة، بيد أن تسديدته علت العارضة.

بدأ تكتيك المدرّب مارش يرهق لاعبي فنزويلا التي لم تتأهل بتاريخها إلى كأس العالم.

ردّ المنتخب الأميركي الجنوبي بمحاولة متواضعة لخوسيه مارتينيس لاعب وسط فيلادلفيا يونيون الأميركي.

ومن كرة مرتدة وصلت إلى بعد خط منتصف الملعب لروندون، أطلقها ابن الرابعة والثلاثين المحترف مع باتشوكا المكسيكي خادعة طويلة فوق الحارس المتقدّم كريبو معادلاً الأرقام 1-1.

حصلت كندا على فرص متأخرة لحسم المباراة، لكن البديلين ليام ميلار وتاني أولواسيي لم يعرفا طريق الشباك.

وفي ظلّ عدم اعتماد الوقت الإضافي في بطولة كوبا أميركا، خلافاً لكأس أوروبا المقامة راهناً في ألمانيا، لجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لكندا.

قال كريبو لشبكة فوكس سبورتس "على الجميع أن يدركوا الاحترام الذي يستحقه هذا البلد والذي يستحقه هؤلاء اللاعبون".

تابع حارس بورتلاند تيمبرز الأميركي البالغ 30 عاماً "الجميع يقول +هؤلاء الكنديون+، حسناً هؤلاء الكنديون في نصف نهائي كوبا أميركا".