موعد مباراة فرنسا وبلجيكا.. أولى الصدمات الكبرى في ربع نهائي كأس أوروبا

عرف المنتخب الفرنسي وصيف العالم، منافسه في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أوروبا 2024 بعد ختام مباريات المجموعة الخامسة، حيث ضرب المنتخب البلجيكي موعدا ناريا مع نظيره الفرنسي في كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

وتأهل المنتخب البلجيكي بعد تعادله سلبا مع أوكرانيا ليحتل وصافة المجموعة الخامسة، بينما حجزت فرنسا بطاقتها إلى ثمن النهائي بحلولها وصيفة أيضا في المجموعة الرابعة.

وتشير قرعة بطولة كأس أمم أوروبا 2024 على مواجهة وصيف المجموعة الخامسة لوصيف المجموعة الرابعة.

وتقام مباراة فرنسا ضد بلجيكا الاثنين المقبل على ملعب " مركور شبيل أرينا" في مدينة دوسلدورف الألمانية.

ويعتبر منتخب فرنسا إلى جانب مستضيف البطولة منتخب ألمانيا وإنجلترا والبرتغال أبرز المرشحين للظفر باللقب القاري هذا العام.