أزمة في كوبا أمريكا 2024.. الأمن يمنع زوجة ميسي من دخول المباراة (فيديو)
شهدت بطولة كوبا أمريكا أزمة قبل المباراة الافتتاحية عندما تعرضت أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لعقبة عند الدخول إلى ملعب المباراة لمشاهدة زوجها "البرغوث" خلال المباراة الافتتاحية لبطولة "كوبا أمريكا 2024" ضد كندا.
وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي ظهرت فيه أنتونيلا، وقد منعت لفترة من دخول ملعب "مرسيدس بنز سوبردوم بمدينة نيو اورلينز بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث منع الأمن الخاص بالملعب أنتونيلا من دخوله بسبب حقيبة يد كانت تحملها، واضطرت زوجة ميسي، إلى تسليم الحقيبة من أجل الدخول إلى الملعب، حيث قام الأمن بتفتيش الشنطة.
وطبقا لتقارير صحفية فأن رفض الأمن لدخول أنتونيلا بالحقيبة، لأن اللجنة المنظمة لبطولة "كوبا أمريكا" لا تسمح بدخول أشياء معينة كانت في الحقيبة إلى ملاعب البطولة.
⚡ #AHORA | La seguridad le impidió a Antonella Roccuzzo ingresar con una cartera al estadio. La esposa de Messi tuvo que dejar sus pertenencias ya que la organización de la Copa América no permite el ingreso de ciertos elementos a los campos de juego. pic.twitter.com/x5sidGNKu9— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 21, 2024
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