جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك «يورو 2024» بالصور دنماركية وطفلها يتابعان مباراة منتخب بلادهما مع إنجلترا بحماسة كبيرة. أ.ف.ب الاستياء يخيم على مشجعتي منتخب إنجلترا بعد الأداء الباهت أمام الدنمارك. رويترز مدرب إنجلترا ساوثغيت تلقى وابلاً من الانتقادات بعد التعادل مع الدنمارك والأداء غير المبشر. أ.ف.ب القرد والتر يتنبأ بفوز سويسرا على ألمانيا في المباراة المرتقبة بينهما (غداً الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات). رويترز أنصار المنتخب الإيطالي مصدومون من مستوى «الآزوري» الهزيل بعد الهزيمة أمام إسبانيا. أ.ب صورة المصدر: وكالات ــ الإمارات اليوم التاريخ: 22 يونيو 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App