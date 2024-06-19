موهبة ريال مدريد يحرز أجمل هدف في كأس أمم أوروبا 2024 (فيديو)

سجل جناح ريال مدريد الإسباني الشاب أردا غولر هدفا رائعا منح فيه منتخب بلاده تركيا الفوز على جورجيا 3-1 في دورتموند ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس اوروبا 2024 في المجموعة التي تضم ايضاً منتخبي البرتغال وتشيكيا اللذين يلتقيان لاحقا في لايبزيغ.

وتقدم المنتخب التركي بهدف مرت مولدور (25) ثم عادلت جورجيا بواسطة جورج ميكوتادزه (32)، وكانت الكلمة الاخيرة لتركيا وتحديدا لغولر الذي اطلق كرة قوية لولبية بيسراه من خارج المنطقة لتستقر في سقف الشباك الجورجية، مسجلا أحد اجمل الاهداف في البطولة حتى الان، قبل ان يسجل كريم اكتوركوغلو الثالث في الثواني الاخيرة من المباراة (90+7).

وتشارك جورجيا للمرة الأولى في بطولة كبرى في تاريخها (كأس اوروبا او كأس العالم) وهي تأهلت على حساب اليونان بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الاصلي والاضافي في الملحق.

واعتمد المنتخب الجورجي بقيادة مدربه مدافع منتخب فرنسا السابق ويلي سانيول على نجم نابولي الايطالي الجناح خفيتشا كافارتسخيليا وعلى مهاجم متز الفرنسي جورج ميكوتادزه، بالاضافة الى الحارس المتألق في صفوف فالنسيا الاسباني جورجي مامارداشفيلي.

في المقابل، شارك في صفوف تركيا غولر ولاعب وسط إنتر المخضرم هاكان تشالهانوغلو الذي حمل شارة القائد.