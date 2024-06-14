فيروس غامض يضرب لاعبي منتخب فرنسا قبل يورو 2024
كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أن فيروس غامض ضرب معسكر منتخب فرنسا قبل ساعات من انطلاق يورو 2024.
وأكدت الصحيفة أن عدد من اللاعبين أصيبوا بوعكة صحية جماعية متشابهة الأعراض حيث شكوا من الصداع والتهاب في الأنف والحنجرة.
وأضافت: "المدرب ديديه ديشامب عانى من الأعراض نفسها، وسط مخاوف من تزايد انتشار الفيروس وسط باقي أعضاء الفريق".
وأشارت إلى أن اللاعب عثمان ديمبلي اشتكى من الحمى وأعراض الأنفلونزا، قبل أن تتحسن حالته في الساعات الماضية.
ويخوض منتخب فرنسا أول مباراة له في البطولة الإثنين المقبل ضد النمسا ضمن مباريات الجولة الرابعة.
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