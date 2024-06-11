جمهور غينيا بيساو يصدم محمد صلاح في الشارع (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه جمهور غينيا بيساو بحالة فرح هستيرية محاولين الاندفاع نحو حافلة المنتخب المصري لتحية نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وهتفت: صلاح.. صلاح"، فيما تصدى لهم رجال الشرطة بالعصي للحلول دون وصولهم إلى الحافلة.

وتفاعل صلاح مع الفيديو ونشره عبر خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام"، مبدياً سعادته بالاستقبال.

🚨🚨 صلاح ينشر عبر انستجرام مقطع فيديو لتجمهر جمهور غينيا بيساو حول اتوبيس منتخب مصر ويهتفون "صلاح صلاح" 😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/J8JrYCSghH — ESN | Paris 2024 (@esnxegypt) June 10, 2024

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجماهير غينيا بيساو استقبلت حافلة المنتخب المصري بشكل هستيري وهتفت لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قائلة: "صلاح.. صلاح"، فيما يحاول رجال الشرطة الحلول دون وصولهم إلى الحافلة.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع غينيا بيساو 1-1 وسجل صلاح هدفاً معززاً رصيد المنتخب المصري إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى متقدماً بفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديه غينيا بيساو.